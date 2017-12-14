Прямой эфир

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус

14 декабря 2017 21:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. На юге Франции школьный автобус столкнулся с поездом. От сильнейшего удара перевозившую учеников машину буквально разорвало на две части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус-1

В результате ЧП погибли не менее четырех человек, более 10 получили различные травмы.

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус-4

Среди погибших и пострадавших есть дети. На место трагедии уже прибыли министр транспорта и министр образования. В связи с инцидентом президент Эммануэль Макрон объявил «полную государственную мобилизацию».

# Фотофакт # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Метеорный поток Геминид наблюдали по всеми миру
14 декабря 2017 15:41

Метеорный поток Геминид наблюдали по всеми миру

В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года
14 декабря 2017 15:32

В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года

В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка
14 декабря 2017 15:27

В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка