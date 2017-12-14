Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус

Новости Франции. На юге Франции школьный автобус столкнулся с поездом. От сильнейшего удара перевозившую учеников машину буквально разорвало на две части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На юге Франции школьный автобус столкнулся с поездом. От сильнейшего удара перевозившую учеников машину буквально разорвало на две части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП погибли не менее четырех человек, более 10 получили различные травмы.
Среди погибших и пострадавших есть дети. На место трагедии уже прибыли министр транспорта и министр образования. В связи с инцидентом президент Эммануэль Макрон объявил «полную государственную мобилизацию».