Человек с ножом напал на людей в Нидерландах: есть погибшие

Новости Нидерландов. Серия нападений с ножом произошла в Нидерландах. Преступник орудовал в городе Маастрихт на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там полицейские обнаружили двоих убитых. Еще три человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.