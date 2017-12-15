Человек с ножом напал на людей в Нидерландах: есть погибшие

Новости Нидерландов. Серия нападений с ножом произошла в Нидерландах. Преступник орудовал в городе Маастрихт на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Серия нападений с ножом произошла в Нидерландах. Преступник орудовал в городе Маастрихт на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там полицейские обнаружили двоих убитых. Еще три человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Предположительно, он выходец из Сирии.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты. По их мнению, с терроризмом инцидент не связан.