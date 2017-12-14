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Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде

14 декабря 2017 10:06
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Новости Канады. Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде. На борту было 25 человек – пассажиры и члены экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде-1

Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде-3

По предварительным данным, обошлось без жертв. Пострадали лишь несколько человек. Инцидент произошел в провинции Саскачеван вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Лайнер сильно не поврежден, так как не успел набрать высоту.

Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде-6

Причины ЧП выясняет авиационная комиссия.

На месте происшествия работают эксперты.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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