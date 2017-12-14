Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Канаде

Новости Канады. Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде. На борту было 25 человек – пассажиры и члены экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Пострадали лишь несколько человек. Инцидент произошел в провинции Саскачеван вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Лайнер сильно не поврежден, так как не успел набрать высоту.