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В Канаде продолжается эвакуация населения из-за лесных пожаров

22 августа 2023 06:15
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Новости Канады. В канадской провинции Британская Колумбия продолжается эвакуация населения из-за лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде продолжается эвакуация населения из-за лесных пожаров-1

Свои дома покинули около 30 тысяч человек. В целом вынужденными переселенцами из-за огня стали почти 2/3 жителей провинции. Нынешние пожары стали сильнейшими в истории страны. Борьбу с огнем продолжают более 3 тысяч специалистов. К ним на помощь прибывают коллеги из других стран, в том числе из Австралии, Мексики и Бразилии.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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