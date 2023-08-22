В Канаде продолжается эвакуация населения из-за лесных пожаров

Свои дома покинули около 30 тысяч человек. В целом вынужденными переселенцами из-за огня стали почти 2/3 жителей провинции. Нынешние пожары стали сильнейшими в истории страны. Борьбу с огнем продолжают более 3 тысяч специалистов. К ним на помощь прибывают коллеги из других стран, в том числе из Австралии, Мексики и Бразилии.