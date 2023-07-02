В Канаде отменили празднование Дня Независимости

Новости Канады. В Канаде празднование главного государственного праздника сегодня, 2 июля, пришлось отменить. Виной тому стихия. Из-за лесных пожаров и торнадо жители не смогут увидеть ежегодный конкурс фейерверков в Монреале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в провинции Альберта причиной отмены мероприятий стало прохождение торнадо диаметром в полтора километра, в результате которого были разрушены дома и повалены деревья. В других регионах власти также отменили торжества и далеко не из-за солидарности с пострадавшими провинциями. Виной всему отсутствие финансов.