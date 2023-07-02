В Канаде отменили празднование Дня Независимости
Новости Канады. В Канаде празднование главного государственного праздника сегодня, 2 июля, пришлось отменить. Виной тому стихия. Из-за лесных пожаров и торнадо жители не смогут увидеть ежегодный конкурс фейерверков в Монреале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в провинции Альберта причиной отмены мероприятий стало прохождение торнадо диаметром в полтора километра, в результате которого были разрушены дома и повалены деревья. В других регионах власти также отменили торжества и далеко не из-за солидарности с пострадавшими провинциями. Виной всему отсутствие финансов.
Кризис сказывается на бюджете простых семей, и в честь праздника тысячи портовых рабочих в Британской Колумбии объявили о забастовке. Основное требование: повышение заработных плат. Забастовка, по данным экспертов, будет иметь серьезные последствия для экономики страны. Работу останавливают более 30 портов. Ежедневно через них поступают товары на сумму почти 800 млн долларов. Это примерно четверть от общего объема импорта и экспорта Канады.