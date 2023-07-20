Прямой эфир

В Канаде множество лесных пожаров вышли из-под контроля – это назвали худшим сезоном для страны

20 июля 2023 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Канада борется с лесными пожарами. Только в Альберте и Квебеке зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде множество лесных пожаров вышли из-под контроля – это назвали худшим сезоном для страны-1

Многие из них вышли из-под контроля. Пожарным не удается потушить многочисленные очаги, хотя с пламенем борются тысячи специалистов. Дожди немного улучшили ситуацию, но власти уже заявили, что этот сезон – худший для Канады. Около 10 миллионов гектаров лесов сгорели по всей стране.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ООН призвали правительства инвестировать в системы социальной защиты, чтобы спасти людей от бедности
20 июля 2023 07:11

В ООН призвали правительства инвестировать в системы социальной защиты, чтобы спасти людей от бедности

Самые востребованные продукты в Великобритании подорожали втрое за весну – аналитики
20 июля 2023 06:56

Самые востребованные продукты в Великобритании подорожали втрое за весну – аналитики

В Колумбии как минимум 14 человек погибли из-за оползня
20 июля 2023 06:53

В Колумбии как минимум 14 человек погибли из-за оползня