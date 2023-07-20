В Канаде множество лесных пожаров вышли из-под контроля – это назвали худшим сезоном для страны

Новости Канады. Канада борется с лесными пожарами. Только в Альберте и Квебеке зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них вышли из-под контроля. Пожарным не удается потушить многочисленные очаги, хотя с пламенем борются тысячи специалистов. Дожди немного улучшили ситуацию, но власти уже заявили, что этот сезон – худший для Канады. Около 10 миллионов гектаров лесов сгорели по всей стране.