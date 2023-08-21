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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 35 тысяч человек

21 августа 2023 06:15
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Новости Канады. 35 тысяч человек эвакуированы на севере Канады из-за лесных пожаров. В одном из городов пламя вплотную приблизилось к жилым кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 35 тысяч человек-1

В округе Колумбия объявлено чрезвычайное положение. Там уже полыхают дома и, несмотря на все усилия, спасатели пока не в силах справиться со стихией. Власти провинции назвали эти пожары беспрецедентным кризисом, они стали самыми опустошительными за всю историю. Огонь уже выжег более 13 тысяч гектаров земли.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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