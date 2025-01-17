В Калифорнии загорелась одна из мощнейших в мире аккумуляторных электростанций

Немедленная эвакуация: жителям сразу восьми районов округа Монтерей в Калифорнии приказано экстренно покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Мосс-Лендинг загорелась одна из мощнейших в мире аккумуляторных электростанций. Здесь находятся десятки тысяч литиевых батарей.

Полиция рекомендует местным закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Причина ЧП в настоящее время неизвестна. Некоторые СМИ сообщают, что до станции добрались природные пожары, другие – что инцидент с ними не связан. Напомним, в Калифорнии уже больше недели борются с огненной стихией, которая унесла жизни 27 человек. В общей сложности пламя уничтожило более 12 тысяч зданий. Ущерб от стихийного бедствия уже оценили в 275 миллиардов долларов.