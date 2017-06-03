ЕАЭС и Индия начинают официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли
Новости Индии. Решение достигнуто сегодня в Санкт-Петербурге. Согласно экспертным оценкам –
снятие барьеров и ограничений уже в краткосрочной перспективе приведет к внушительному росту ВВП
всех участников процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Товарооборот может вырасти до 40 %. Упрощение торгового режима дает возможность
перейти на новый этап сотрудничества и для Беларуси.
Индийский бизнес делает ставки на экспорт из ЕАЭС сельскохозяйственной продукции, в чём наша страна преуспевает.
Кроме того, зарубежные партнеры заинтересованы в товарах промышленной группы –
удобрения, химикаты, древесина, техника и оборудование.