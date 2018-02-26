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В Пакистане запретили игрушечное оружие

26 февраля 2018 07:07
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Новости Пакистана. На севере Пакистана под запрет попало игрушечное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции не только нельзя будет играть или демонстрировать муляжи автоматов и пистолетов, оно также будет полностью снято с производства. Решение было принято после того, как участились случаи уличных нападений и грабежей с использованием игрушечных пистолетов. Кроме того, нередко игра с ненастоящим оружием приводила к серьезным травмам среди детей.

Также, по мнению полиции, это отрицательно воздействует на отношение детей к огнестрельному оружия в целом.

# Игрушки

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