В Пакистане запретили игрушечное оружие

Новости Пакистана. На севере Пакистана под запрет попало игрушечное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции не только нельзя будет играть или демонстрировать муляжи автоматов и пистолетов, оно также будет полностью снято с производства. Решение было принято после того, как участились случаи уличных нападений и грабежей с использованием игрушечных пистолетов. Кроме того, нередко игра с ненастоящим оружием приводила к серьезным травмам среди детей.

Также, по мнению полиции, это отрицательно воздействует на отношение детей к огнестрельному оружия в целом.