В Израиле самолёт рухнул на шоссе с полным баком топлива и загорелся

Новости Израиля. В Израиле легкомоторный самолет рухнул на шоссе и загорелся. Погибли два человека. Это пилот и пассажир воздушного судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарным пришлось потратить несколько часов, чтобы потушить вспыхнувшее пламя, так как машина рухнула с полным баком топлива. Чудом обошлось без жертв на земле. Упавший самолет не задел ни одну из машин, которые в это время проезжали по шоссе. Причины катастрофы сейчас выясняются. По одной из версий, обнаружив неисправность в воздухе, пилот пытался посадить его на дорогу.