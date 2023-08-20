В Израиле проходит 33 волна протестов против судебной реформы

Новости Израиля. Израиль накрыла уже 33 волна протестов против судебной реформы. Самый масштабный марш прошел в Тель-Авиве. Более ста тысяч человек собрались в правительственном квартале, требуя от властей отозвать скандальный законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие несли плакаты и транспаранты, в которых министров называли марионетками и убийцами демократии. Власти, опасаясь беспорядков, вывели на улицы усиленные наряды полиции, однако демонстранты были настроены мирно. Сообщений о столкновениях с правоохранителями и задержанных не поступало. Всего в разных городах Израиля прошло более ста пятидесяти маршей и акций протеста.