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Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»

27 декабря 2025 08:27
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Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. Каждый ребенок хочет оказаться в сказке. Поэтому для взрослых наступает время добрых дел. Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается, знают гости программы «Большой город». 

Смотрите ток-шоу 28 декабря в 10.00. 

Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»-2

Добро без границ. Три десятка лет белорусы создают праздник для детей по всей стране. Традиции объединяют все больше людей с большим сердцем.

Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

Из года в год хочется всегда удивлять, что-то создавать новое. Дети ждут волшебства.

Помощь адресная. Белорусы учитывают желания каждого ребенка.

Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»-6

Собираем 3 000 детских желаний. Эти желания исполняют наши жители города Минска.

Так о чем мечтают дети? Некоторые желания трогают до глубины души.

Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»-8

У меня все есть. Я хочу, чтобы был здоров мой братишка.

Исполнение каждого маленького детского желания делает мир лучше. 

Как принять эстафету – смотрите в ток-шоу «Большое город» на СТВ в воскресенье в 10.00.

# Дети

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