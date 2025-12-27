Время добрых дел! Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. Каждый ребенок хочет оказаться в сказке. Поэтому для взрослых наступает время добрых дел. Как окружить заботой всех, кто в этом нуждается, знают гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 28 декабря в 10.00.

Добро без границ. Три десятка лет белорусы создают праздник для детей по всей стране. Традиции объединяют все больше людей с большим сердцем.

Из года в год хочется всегда удивлять, что-то создавать новое. Дети ждут волшебства. Помощь адресная. Белорусы учитывают желания каждого ребенка.

Собираем 3 000 детских желаний. Эти желания исполняют наши жители города Минска. Так о чем мечтают дети? Некоторые желания трогают до глубины души.