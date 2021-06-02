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Убытков более чем на 800 тысяч долларов. На китайский город Шанчжи обрушился торнадо

02 июня 2021 12:12
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Новости Китая. Китайский Шанчжи оказался под ударом торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромная воронка прокатилась по четырем районам города и привела к серьезным разрушениям и жертвам.

Убытков более чем на 800 тысяч долларов. На китайский город Шанчжи обрушился торнадо-1

Погиб как минимум один человек, еще 16 получили ранения. Вихрь повредил порядка 170 домов. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Более 200 жителей вынуждены находиться во временных убежищах.

Убытков более чем на 800 тысяч долларов. На китайский город Шанчжи обрушился торнадо-4

В ликвидации последствий непогоды задействованы спасательные бригады и спецтехника. Экономические убытки в результате стихийного бедствия местные власти оценивают более чем в 800 тысяч долларов.

# Торнадо # Фотофакт

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