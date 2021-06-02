Убытков более чем на 800 тысяч долларов. На китайский город Шанчжи обрушился торнадо

Новости Китая. Китайский Шанчжи оказался под ударом торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромная воронка прокатилась по четырем районам города и привела к серьезным разрушениям и жертвам.
Новости Китая. Китайский Шанчжи оказался под ударом торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромная воронка прокатилась по четырем районам города и привела к серьезным разрушениям и жертвам.
Погиб как минимум один человек, еще 16 получили ранения. Вихрь повредил порядка 170 домов. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Более 200 жителей вынуждены находиться во временных убежищах.
В ликвидации последствий непогоды задействованы спасательные бригады и спецтехника. Экономические убытки в результате стихийного бедствия местные власти оценивают более чем в 800 тысяч долларов.