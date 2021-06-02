В Италии отмечают День провозглашения Республики. Александр Лукашенко направил поздравление

Новости Италии. Жители Италии отмечают национальный праздник – День провозглашения Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад состоялся референдум, в результате которого страна перестала быть монархией.
Новости Италии. Жители Италии отмечают национальный праздник – День провозглашения Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад состоялся референдум, в результате которого страна перестала быть монархией.
Обычно по случаю важной даты повсеместно проходят массовые гулянья, торжественные и развлекательные мероприятия, а в крупных городах страны – военные парады. С национальным праздником президента Италии поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.