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В Италии отмечают День провозглашения Республики. Александр Лукашенко направил поздравление

02 июня 2021 12:07
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Новости Италии. Жители Италии отмечают национальный праздник – День провозглашения Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад состоялся референдум, в результате которого страна перестала быть монархией.

В Италии отмечают День провозглашения Республики. Александр Лукашенко направил поздравление-1

Обычно по случаю важной даты повсеместно проходят массовые гулянья, торжественные и развлекательные мероприятия, а в крупных городах страны – военные парады. С национальным праздником президента Италии поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Серджо Маттарелла # Фотофакт

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