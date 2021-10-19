В Израиле дайвер на дне моря обнаружил 900-летний меч, который принадлежал рыцарю-крестоносцу

Новости Израиля. В Израиле со дна моря подняли 900-летний меч крестоносца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время очередного подводного погружения дайвер обнаружил сразу несколько древних предметов, которые буквально «восстали» из морской пучины во время шторма: фрагменты керамики, якоря, а также металлический артефакт, который привлек наибольшее внимание экспертов. Им оказался древний меч, длина клинка которого составляла ровно метр. Очевидно, он принадлежал рыцарю-крестоносцу.