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В Израиле дайвер на дне моря обнаружил 900-летний меч, который принадлежал рыцарю-крестоносцу

19 октября 2021 09:29
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Новости Израиля. В Израиле со дна моря подняли 900-летний меч крестоносца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Израиле дайвер на дне моря обнаружил 900-летний меч, который принадлежал рыцарю-крестоносцу-1

Во время очередного подводного погружения дайвер обнаружил сразу несколько древних предметов, которые буквально «восстали» из морской пучины во время шторма: фрагменты керамики, якоря, а также металлический артефакт, который привлек наибольшее внимание экспертов. Им оказался древний меч, длина клинка которого составляла ровно метр. Очевидно, он принадлежал рыцарю-крестоносцу.

# Дайвинг # Фотофакт

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