На Тенерифе просьба жителей к группе людей надеть маски привела к побоищу и погромам

В Европе все чаще происходят столкновения так называемых ковид-диссидентов и тех, кто считает коронавирусные ограничения единственным путем спасения от болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похоже, пандемия разделила европейцев на два враждующих между собой лагеря. И война между ними становится все агрессивнее.