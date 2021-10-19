На Тенерифе просьба жителей к группе людей надеть маски привела к побоищу и погромам

В Европе все чаще происходят столкновения так называемых ковид-диссидентов и тех, кто считает коронавирусные ограничения единственным путем спасения от болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Похоже, пандемия разделила европейцев на два враждующих между собой лагеря. И война между ними становится все агрессивнее.
Так, на испанском острове Тенерифе простая просьба жителей к группе людей надеть маски привела к побоищу и погромам. В ответ молодые люди начали громить машины. Настоящая бойня произошла и во Франции. Там антипрививочники нападали на тех, кто пришел в пункты вакцинации. Чтобы навести порядок, полиции пришлось применить жесткую силу.