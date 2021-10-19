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В Чили мирные акции протеста против неравенства переросли в погромы и столкновения с полицией

19 октября 2021 09:02
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Новости Чили. В Чили демонстрации в честь очередной годовщины протестов против экономического неравенства переросли в погромы и жесткие столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Чили мирные акции протеста против неравенства переросли в погромы и столкновения с полицией-1

В некоторых городах участники акции стали громить магазины и поджигать машины. В столице страны Сантьяго мирные шествия быстро приобрели агрессивный характер. Митингующие перекрыли дороги и начали строить баррикады. В прибывшую на место беспорядков полицию полетели камни и бутылки. Та в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

В Чили мирные акции протеста против неравенства переросли в погромы и столкновения с полицией-4

Массовые акции протеста в Чили начались еще осенью 2019 года. Причиной послужило решение властей повысить стоимость проезда в метро, что неожиданно привело к массовым беспорядкам и протестным акциям, участники которых выступали против действующей политики правительства и социального неравенства. Акции быстро распространились по всей стране.

# Акции протеста # Фотофакт

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