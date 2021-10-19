В Чили мирные акции протеста против неравенства переросли в погромы и столкновения с полицией

Новости Чили. В Чили демонстрации в честь очередной годовщины протестов против экономического неравенства переросли в погромы и жесткие столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. В Чили демонстрации в честь очередной годовщины протестов против экономического неравенства переросли в погромы и жесткие столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых городах участники акции стали громить магазины и поджигать машины. В столице страны Сантьяго мирные шествия быстро приобрели агрессивный характер. Митингующие перекрыли дороги и начали строить баррикады. В прибывшую на место беспорядков полицию полетели камни и бутылки. Та в ответ применила водометы и слезоточивый газ.
Массовые акции протеста в Чили начались еще осенью 2019 года. Причиной послужило решение властей повысить стоимость проезда в метро, что неожиданно привело к массовым беспорядкам и протестным акциям, участники которых выступали против действующей политики правительства и социального неравенства. Акции быстро распространились по всей стране.