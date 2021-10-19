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Экипаж не учёл сильное течение реки. В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост

19 октября 2021 09:17
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Новости Эквадора. В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Экипаж не учёл сильное течение реки. В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост-1

Экипаж, похоже, не учел слишком сильное течение реки. Из-за этого празднично украшенные флагами мачты судна зацепились за пролет сооружения. На помощь застрявшему кораблю срочно прибыл буксир. Но операция по спасению парусника быстро превратилась в операцию по спасению самого буксира. Он так и не смог справиться с непосильной задачей и затонул. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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