Экипаж не учёл сильное течение реки. В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост

Экипаж, похоже, не учел слишком сильное течение реки. Из-за этого празднично украшенные флагами мачты судна зацепились за пролет сооружения. На помощь застрявшему кораблю срочно прибыл буксир. Но операция по спасению парусника быстро превратилась в операцию по спасению самого буксира. Он так и не смог справиться с непосильной задачей и затонул. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.