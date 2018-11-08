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В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции

08 ноября 2018 08:41
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Новости Италии. Декрет о миграции одобрил сенат Италии. 163 политика высказались в пользу документа, ужесточающего законодательство в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции-1

В частности, изменятся правила предоставления убежища по гуманитарным причинам. Мигрантов предполагается размещать в крупных лагерях и лишать права на убежище в стране в случае совершения преступления или кратковременного возвращения на родину. Также правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

До конца ноября декрет должен быть утвержден в нижней палате парламента.

В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции-4

# Беженцы # Фотофакт

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