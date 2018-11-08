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В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек

08 ноября 2018 08:35
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Новости Колумбии. Несколько сотен ядовитых лягушек конфискованы в аэропорту Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресмыкающиеся находились в коробках из-под фотопленки.

В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек -1

В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек -3

Правоохранители обнаружили груз в одном из туалетов. Вероятнее всего, контрабандисты планировали вывезти лягушек в Европу, а точнее, в Германию. По предварительным подсчетам, их стоимость на черном рынке могла составить 380 тысяч долларов.

По каким причинам злоумышленники оставили товар без присмотра – неизвестно. Ведется расследование.

В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек -6

# Контрабанда # Фотофакт

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