В аэропорту Колумбии конфисковали несколько сотен ядовитых лягушек

Новости Колумбии. Несколько сотен ядовитых лягушек конфискованы в аэропорту Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресмыкающиеся находились в коробках из-под фотопленки.

Правоохранители обнаружили груз в одном из туалетов. Вероятнее всего, контрабандисты планировали вывезти лягушек в Европу, а точнее, в Германию. По предварительным подсчетам, их стоимость на черном рынке могла составить 380 тысяч долларов.

По каким причинам злоумышленники оставили товар без присмотра – неизвестно. Ведется расследование.