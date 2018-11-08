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В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали

08 ноября 2018 08:22
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Новости Мексики. Восемь человек погибли в результате массового ДТП в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 30 получили различные травмы.

В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали-1

Авария произошла из-за грузового трейлера: на полной скорости он буквально смял более 10 автомобилей. Сообщается, что в момент происшествия у грузовика отказали тормоза. На месте работают спасатели. Многие пассажиры и водители не могли самостоятельно выбраться из автомобилей. Движение на трассе было полностью заблокировано.

В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали-4

# Авария # Фотофакт

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