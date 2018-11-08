В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали

Новости Мексики. Восемь человек погибли в результате массового ДТП в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 30 получили различные травмы.

Авария произошла из-за грузового трейлера: на полной скорости он буквально смял более 10 автомобилей. Сообщается, что в момент происшествия у грузовика отказали тормоза. На месте работают спасатели. Многие пассажиры и водители не могли самостоятельно выбраться из автомобилей. Движение на трассе было полностью заблокировано.