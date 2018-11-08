Новости Чехии. В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое предложение было вынесено министерством сельского хозяйства страны.

На данный момент в цирках Чехии нельзя задействовать в программах тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Чиновники намерены пойти дальше и исключить участие всех диких животных, оставив лишь домашних.