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В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках

08 ноября 2018 08:38
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Новости Чехии. В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое предложение было вынесено министерством сельского хозяйства страны.

В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках-1

В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках-3

На данный момент в цирках Чехии нельзя задействовать в программах тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Чиновники намерены пойти дальше и исключить участие всех диких животных, оставив лишь домашних.

В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках-6

В Чехии хотят запретить выступления диких животных в цирках-8

# Цирк # Фотофакт

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