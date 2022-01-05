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В Италии стало доступно лекарство от ковида. Оно снижает риск госпитализации и смерти на 30%

05 января 2022 08:05
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Новости Италии. В Италии стало доступно лекарство от ковида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования показали, что препарат снижает риск госпитализации или летального исхода примерно на 30 %.

В Италии стало доступно лекарство от ковида. Оно снижает риск госпитализации и смерти на 30%-1

Как сообщают специалисты, если принять лекарство в течение первых пяти дней после появления симптомов коронавируса, то оно может помочь. Вот только на более поздних стадиях заболевания препарат бесполезен. Кроме того, эксперты отмечают, что это лишь дополнительное средство борьбы с заболеванием, а основным для всех остается вакцинация.

# Коронавирус # Фотофакт

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