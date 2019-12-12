В Великобритании начались парламентские выборы. Итоги подведут 13 декабря

От этих выборов зависит не только расстановка сил в Палате общин, но и судьба Brexit. Из шести партий, принимающих участие в гонке, лидируют две: находящиеся пока у власти консерваторы и лейбористы. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков. Итоги будут подведены в пятницу.