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В Великобритании начались парламентские выборы. Итоги подведут 13 декабря

12 декабря 2019 12:13
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Новости Великобритании. Жители Соединенного Королевства выбирают парламент. На территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии открылись избирательные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании начались парламентские выборы. Итоги подведут 13 декабря-1

От этих выборов зависит не только расстановка сил в Палате общин, но и судьба Brexit. Из шести партий, принимающих участие в гонке, лидируют две: находящиеся пока у власти консерваторы и лейбористы. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков. Итоги будут подведены в пятницу.

В Великобритании начались парламентские выборы. Итоги подведут 13 декабря-4

# Выборы # Фотофакт

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