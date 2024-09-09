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В Италии перестал работать общественный транспорт из-за протестов

09 сентября 2024 17:54
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Работники общественного транспорта в Италии проводят масштабную забастовку по всей стране, сообщили в программе « Новости 24 часа» на СТВ. На маршруты не вышли городские автобусы, не работает метро. Об этом сообщают местные СМИ.

В Италии перестал работать общественный транспорт из-за протестов-2

Стачка проходит сразу в нескольких крупных городах. От властей протестующие требуют улучшений условий труда, повышения заработной платы, а также уменьшения рабочих часов. Нынешние выступления не стали единичным случаем. Рабочие транспортной сферы уже пятый раз более чем за полгода не выходят на свои места в знак протеста. Также забастовка стала продолжением выходных выступлений. В субботу, 7 сентября, не пришли на работу сотрудники авиакомпаний, а в воскресенье стачка железнодорожников привела к задержкам поездов более чем на два часа по всей стране.

# Италия # Протесты

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