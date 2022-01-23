Пришла ли Алма-Ата в себя после погромов? Узнали, как сейчас живут люди в Казахстане

В Казахстане подсчитали убытки после январских погромов. Всего пострадало более 350 зданий. А предварительный ущерб бизнесу составил 225 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В стране расследуют свыше 800 уголовных дел, не говоря уже про тысячи административных. Из казахстанских событий урок должна извлечь и Беларусь. Но разница в подходах к событиям все же есть. Александр Лукашенко: я не буду удерживать власть силой, я уже этого наелся. Читайте здесь.

Илона Волынец, СТВ:

Остановить беспредел в Казахстане помогли миротворцы ОДКБ. Их работа в стране завершена. Тем не менее в самом большом городе страны Алматы сохраняется красный уровень террористической опасности. Усиленно охраняются военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов. Пришел ли город в себя? Вернулись ли местные жители к нормальной жизни? К нам присоединяется политолог из Алматы Замир Каражанов. Ситуация в Алматы нормализуется, люди могут спокойно передвигаться после 10-11 часов вечера Илона Волынец:

Расскажите, как восстанавливается Алма-Ата после протестов? Удалось ли восстановить нормальную работу городской инфраструктуры? Как видим, с интернетом у вас проблем уже нет.

Замир Каражанов, политолог (Казахстан):

20-го числа у нас уже снят режим чрезвычайного положения. Ситуация в городе нормализуется, и общественный транспорт уже спокойно может передвигаться, люди могут спокойно передвигаться после 10-11 часов вечера. Поставки продуктов питания в магазины, полки наполняются, потому что во время этих погромов в городе, сами знаете, было и мародерство у нас. То, что касается банков, то есть банкоматы, это тоже была одна из таких проблем. Пластиковые карточки тоже не во всех магазинах работали. Естественно, только наличные деньги. Это был, наверное, самый ходовой способ расчета за продукты питания, товары, услуги. Как говорится, все потянулись в банки, к этим банкоматам, но там были очень большие очереди. Сейчас ситуация нормализовалась, все, слава богу, благополучно. Надо отметить, что сейчас интернет тоже стал более-менее стабильный, так что информацию можно получать по нескольким каналам. Можно уже говорить, что средства массовой информации, информационное пространство восстановили свою работоспособность. В этом отношении тоже никаких проблем нет. Про ущерб бизнеса от погромов: «Называется цифра от 200 млн до 2,5 млрд долларов»

Илона Волынец:

Уже удалось подсчитать ущерб от погромов? И что еще предстоит сделать? Замир Каражанов:

Ущерб в основном как чувствуется? Это и перевернутые, сожженные всякие участки, полицейские в том числе, административные здания. По поводу бизнеса оценки звучат разные. Называется цифра от 200 миллионов долларов до 2,5 миллиарда долларов – ущерб. Компенсация предусмотрена из бюджета, сейчас составляется порядок предоставления этой компенсации. То есть предприниматели должны доказать, что товар был украден у них, что они сами в этом не участвовали, в подлоге, то есть доказать все факты. Здесь, конечно же, надо ставить бизнесу вопрос, чтобы он страховал свою продукцию, товары, имущество. Через несколько дней Токаев выступит на съезде партии «Нур Отан», там будут расставлены все точки над i Илона Волынец:

А какие политические процессы сейчас происходят? Можно ли говорить о том, что реформы Токаева будут реализованы в ближайшее время?

Замир Каражанов:

Сейчас господин Токаев может самостоятельно расставлять кадры в правительстве и госорганах. Это очень важный момент. Сейчас уже ставится вопрос, чтобы финансово-олигархические группы действовали в рамках закона, то есть не оказывали никакого влияния на правительство, государственный аппарат, чтобы они никак не влияли на процесс принятия решений в стране, потому что у нас были негативные моменты, когда из Нацбанка деньги перечислялись в частные банки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем смотреть, какие будут приниматься законы в стране, какие будут приниматься решения. Буквально через несколько дней, по-моему, 28-го числа, президент будет выступать на съезде партии «Нур Отан». Я думаю, что там будут расставлены все точки над i.