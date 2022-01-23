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В Бельгии полицейские применили слезоточивый газ при столкновении с протестующими

23 января 2022 21:06
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Новости Бельгии. В Европе не утихают протестные движения. Десятки тысяч людей сегодня, 23 января, вышли на улицы Брюсселя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не обошлось без столкновений с полицией.  

В Бельгии полицейские применили слезоточивый газ при столкновении с протестующими-1

Сначала они держали в руках плакаты «Нет QR-кодам», «Нет коронавирусу общества». Позже несколько сотен манифестантов отделились от основной колонны и попытались прорвать полицейское оцепление.  

В Бельгии полицейские применили слезоточивый газ при столкновении с протестующими-4

Протестующие бросали в стражей порядка петарды и бутылки. В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.  

# Акции протеста # Фотофакт

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