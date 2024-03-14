В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски

Итальянцы перестают читать. И речь идет не только о книгах, но и печатных изданиях. По данным компании, отслеживающей редакционные продажи, если 10 лет назад тиражи выпускаемых газет составляли более 2,5 миллиона, то в начале 2024 года цифра едва превысила 900 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого в стране массово стали закрываться газетные киоски. Их владельцы в нынешних условиях просто не могут выжить. В том числе из-за постоянно растущих цен на транспортные услуги и аренду. При этом уровень их доходов упал ниже критической черты. Если раньше они продавали по несколько сотен газет в день, то сегодня им едва удается реализовать только 50. И все потому, что итальянцы не хотят читать.

Стефано Ди Персио, владелец газетного киоска (Италия):

Печатные СМИ и издательское дело почти закончились. Доходы такие же, как и 30 лет назад, но цены выросли в четыре раза. Все стоит дороже, но вы по-прежнему зарабатываете столько же. Продажи газет резко упали, и, по моему мнению (и это оптимистичный прогноз), через 20 лет их вообще больше не будет. Для меня эта эпоха закончилась. Кто больше читает газеты?