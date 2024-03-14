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В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски

14 марта 2024 13:54
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Итальянцы перестают читать. И речь идет не только о книгах, но и печатных изданиях. По данным компании, отслеживающей редакционные продажи, если 10 лет назад тиражи выпускаемых газет составляли более 2,5 миллиона, то в начале 2024 года цифра едва превысила 900 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски-1

Из-за этого в стране массово стали закрываться газетные киоски. Их владельцы в нынешних условиях просто не могут выжить. В том числе из-за постоянно растущих цен на транспортные услуги и аренду. При этом уровень их доходов упал ниже критической черты. Если раньше они продавали по несколько сотен газет в день, то сегодня им едва удается реализовать только 50. И все потому, что итальянцы не хотят читать.

В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски-4

Стефано Ди Персио, владелец газетного киоска (Италия):
Печатные СМИ и издательское дело почти закончились. Доходы такие же, как и 30 лет назад, но цены выросли в четыре раза. Все стоит дороже, но вы по-прежнему зарабатываете столько же. Продажи газет резко упали, и, по моему мнению (и это оптимистичный прогноз), через 20 лет их вообще больше не будет. Для меня эта эпоха закончилась. Кто больше читает газеты?

В Италии из-за падения продаж массово закрываются газетные киоски-7

Правительство попыталось хоть немного, но исправить ситуацию. Для поддержания бизнеса владельцам киосков было решено выделить компенсацию в размере 2 000 евро. Но эти деньги даже не могут покрыть расходы. Поэтому некогда популярные точки продажи газет начинают массово исчезать. За последние десятилетия в Италии закрылись две трети киосков. И эта цифра сегодня растет с каждым днем.

# Международная политика # Новости Италии

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