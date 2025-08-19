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В Испании зарегистрировано по меньшей мере 20 очагов возгорания лесных пожаров

19 августа 2025 07:04
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В Испании продолжается борьба с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация осложняется высокой температурой и сильным ветром.

В Испании зарегистрировано по меньшей мере 20 очагов возгорания лесных пожаров-2

В стране зарегистрировано по меньшей мере 20 очагов возгорания. Уничтожено 115 тысяч гектаров леса. Армия направила 1 900 военнослужащих на помощь пожарным.

В Испании зарегистрировано по меньшей мере 20 очагов возгорания лесных пожаров-4

Вирджиния Барконес, глава Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Испании:
Фактически мы задействуем все подразделения европейского механизма по оказанию помощи в составе крупнейшего в истории нашей страны международного контингента. И эти связи и координация осуществляются отсюда в сотрудничестве с различными подразделениями гражданской защиты по всей Испании.

Министерство внутренних дел сообщает, что с июня 27 человек были арестованы и 92 находятся под следствием по подозрению в поджогах. Южная Европа переживает один из худших сезонов лесных пожаров за последние два десятилетия, при этом Испания является одной из наиболее пострадавших стран.

# Пожары # Природные катаклизмы # Новости Испании

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