В Испании зарегистрировано по меньшей мере 20 очагов возгорания лесных пожаров

В Испании продолжается борьба с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация осложняется высокой температурой и сильным ветром.

Вирджиния Барконес, глава Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Испании:

Фактически мы задействуем все подразделения европейского механизма по оказанию помощи в составе крупнейшего в истории нашей страны международного контингента. И эти связи и координация осуществляются отсюда в сотрудничестве с различными подразделениями гражданской защиты по всей Испании.

Министерство внутренних дел сообщает, что с июня 27 человек были арестованы и 92 находятся под следствием по подозрению в поджогах. Южная Европа переживает один из худших сезонов лесных пожаров за последние два десятилетия, при этом Испания является одной из наиболее пострадавших стран.