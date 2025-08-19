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Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

19 августа 2025 06:41
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Дональд Трамп заявил, что приступил к подготовке двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем будут организованы трехсторонние переговоры с участием самого Трампа.

Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского-2

По словам главы Белого дома, он позвонил Путину после встречи с Зеленским и лидерами нескольких стран Европы. Эти переговоры состоялись в Вашингтоне накануне, 18 августа. 

К какому-либо решению стороны пока не пришли, но договорились о прямых контактах делегаций России и Украины. Зеленский в свою очередь впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров с Москвой.

# Международная политика

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