В Испании за пропаганду террора в социальных сетях задержаны 4 человека

Новости Испании. В Испании за пропаганду террора в социальных сетях задержаны четыре человека. Сообщается, что между собой арестованные никак не связаны. Первые допросы следователи проведут уже 13 апреля.

Ряд рейдов Гражданская Гвардия провела практически во всех крупных городах королевства. В частности, в Каталонии, Мадриде, Валенсии и Андалусии. Всего с 2014 года в королевстве за распространение экстремистских идей посредством Интернета было задержано свыше полусотни человек.

В Испании прославление терроризма является официальным преступлением, за которое грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.