Прямой эфир

В Испании за пропаганду террора в социальных сетях задержаны 4 человека

13 апреля 2016 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. В Испании за пропаганду террора в социальных сетях задержаны четыре человека. Сообщается, что между собой арестованные никак не связаны. Первые допросы следователи проведут уже 13 апреля.

Ряд рейдов Гражданская Гвардия провела практически во всех крупных городах королевства. В частности, в Каталонии, Мадриде, Валенсии и Андалусии. Всего с 2014 года в королевстве за распространение экстремистских идей посредством Интернета было задержано свыше полусотни человек.

В Испании прославление терроризма является официальным преступлением, за которое грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Социальные медиа

Другие новости рубрики

Все новости
Мировая экономика: экономические показатели США, Японии и Евросоюза ухудшаются
13 апреля 2016 10:28

Мировая экономика: экономические показатели США, Японии и Евросоюза ухудшаются

В Украине определились с кандидатом в премьер-министры
13 апреля 2016 10:20

В Украине определились с кандидатом в премьер-министры

В Китае рухнуло жилое здание – под обломками находятся около 10 человек
13 апреля 2016 07:41

В Китае рухнуло жилое здание – под обломками находятся около 10 человек