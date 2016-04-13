Мировая экономика: экономические показатели США, Японии и Евросоюза ухудшаются

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста глобальной экономики. Исследователи снизили показатели для США, Японии и стран Евросоюза. Среди причины ухудшения экономического роста – замедление инвестиций, а также резкое падение цен на все сырьевые товары – от нефти до пшеницы.

При этом в сторону повышения МВФ пересмотрел свой прогноз по Китаю. По мнению специалистов, рост экономики Поднебесной будет проходить быстрее, чем ожидалось.

Для улучшения ситуации аналитики рекомендуют странам вкладывать больше в инфраструктуру, что позволит создать новые рабочие места и ускорит рост производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.