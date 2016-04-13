В Украине определились с кандидатом в премьер-министры

Новости Украины. В Украине достигнут компромисс по составу нового правительства. Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Он подтвердил, что готов возглавить кабинет и сказал, что теперь нужна поддержка минимум двух фракций – Блока Петра Порошенко и Народного фронта.

Несмотря на то, что консультации по составу правительства шли в Верховной Раде и в администрации президента до глубокой ночи, договориться по составу правительства пока не удалось.

Отмечу, что до того, как утвердить новое правительство, Раде нужно ещё отправить в отставку действующего премьера – Арсения Яценюка. О своём намерении покинуть пост он заявил 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.