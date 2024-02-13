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В Испании в порту нашли 8 тонн кокаина – это одна из крупнейших когда-либо перехваченных партий

13 февраля 2024 08:34
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В Испании стражи порядка нашли в одном из контейнеров в порту на юге страны восемь тонн кокаина. Эта партия одна из крупнейших, когда-либо перехваченных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании в порту нашли 8 тонн кокаина – это одна из крупнейших когда-либо перехваченных партий-1

В ходе расследования полиция задержала человека, который, по предварительной информации, является ответственным за получение наркотиков. Незаконный груз доставлен в Испанию из Суринама. Его поместили в металлическую конструкцию, которая спроектирована таким образом, чтобы не допустить обнаружения запрещенных веществ во время использования сканера.

# Наркотики

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