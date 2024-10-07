В Испании прошли протесты из-за поставок оружия Израилю. Сотни людей взяли в осаду военный завод на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты требовали прекратить участие в палестино-израильском конфликте компании, которая производит ракетные системы. Их использовали при атаках на сектор Газа. В знак протеста провели имитацию нападения с ревом сирен. Протестующие также призвали к более тщательному контролю за деятельностью предприятия.