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В Испании прошли протесты из-за поставок оружия Израилю

07 октября 2024 08:46
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В Испании прошли протесты из-за поставок оружия Израилю. Сотни людей взяли в осаду военный завод на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании прошли протесты из-за поставок оружия Израилю-2

Демонстранты требовали прекратить участие в палестино-израильском конфликте компании, которая производит ракетные системы. Их использовали при атаках на сектор Газа. В знак протеста провели имитацию нападения с ревом сирен. Протестующие также призвали к более тщательному контролю за деятельностью предприятия.

# Международная политика

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