Прямой эфир

В Испании предлагают отказаться от галстуков ради экономии электричества

31 июля 2022 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Отказаться от галстука для экономии электроэнергии призвал премьер Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании предлагают отказаться от галстуков ради экономии электричества-1

Педро Санчес попросил министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости. Так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров. Плюс ко всему не нужен утюг, чтобы приводить в должный вид важный аксессуар делового стиля.  

# Кризис в ЕС # Педро Санчес # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии церкви и мосты останутся без иллюминации
30 июля 2022 15:27

В Германии церкви и мосты останутся без иллюминации

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян
30 июля 2022 14:26

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян

В Иране из-за наводнений погибло не менее 56 человек
30 июля 2022 14:25

В Иране из-за наводнений погибло не менее 56 человек