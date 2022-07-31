В Испании предлагают отказаться от галстуков ради экономии электричества

Новости Испании. Отказаться от галстука для экономии электроэнергии призвал премьер Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педро Санчес попросил министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости. Так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров. Плюс ко всему не нужен утюг, чтобы приводить в должный вид важный аксессуар делового стиля.