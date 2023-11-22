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В Испании может начаться самая крупная забастовка железнодорожников в истории страны

22 ноября 2023 11:52
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Испанские железнодорожники объявили о 5-дневной забастовке. Профсоюзы-организаторы стачки предупредили о масштабных перебоях в движении практически всех поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании может начаться самая крупная забастовка железнодорожников в истории страны-1

От пригородных до скоростных международных. Причиной акции протеста послужило решение властей передать часть региональных железнодорожных компаний под полный контроль правительству Каталонии. Профсоюзы опасаются, что это приведет к ухудшению условий труда для работников. Они дали правительству два дня на то, чтобы отменить это решение, после чего начнут забастовку, которая может стать самой масштабной в истории Испании.

# Забастовка # Новости Испании # Фотофакт

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