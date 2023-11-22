В Испании может начаться самая крупная забастовка железнодорожников в истории страны

Испанские железнодорожники объявили о 5-дневной забастовке. Профсоюзы-организаторы стачки предупредили о масштабных перебоях в движении практически всех поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От пригородных до скоростных международных. Причиной акции протеста послужило решение властей передать часть региональных железнодорожных компаний под полный контроль правительству Каталонии. Профсоюзы опасаются, что это приведет к ухудшению условий труда для работников. Они дали правительству два дня на то, чтобы отменить это решение, после чего начнут забастовку, которая может стать самой масштабной в истории Испании.