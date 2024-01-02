В Испании избили куклу с изображением премьер-министра

Новый год в Испании отметили по мексиканской традиции. Жители буквально растерзали пиньяту с изображением премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста прошла перед штабом его партии.

Напомним, ради сохранения собственной коалиции у власти Педро Санчес пошел на переговоры с каталонскими партиями. Позже вышел закон об амнистии сепаратистов – таким было требование к премьеру второй стороны. Это стало причиной масштабных протестов. В ноябре они охватили многие города Испании.