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В Испании избили куклу с изображением премьер-министра

02 января 2024 14:32
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Новый год в Испании отметили по мексиканской традиции. Жители буквально растерзали пиньяту с изображением премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста прошла перед штабом его партии.

В Испании избили куклу с изображением премьер-министра-1

Напомним, ради сохранения собственной коалиции у власти Педро Санчес пошел на переговоры с каталонскими партиями. Позже вышел закон об амнистии сепаратистов – таким было требование к премьеру второй стороны. Это стало причиной масштабных протестов. В ноябре они охватили многие города Испании.

# Акции протеста # Педро Санчес # Новости Испании

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