В Испании бушуют лесные пожары. Огонь может уничтожить одну из главных достопримечательностей страны

Новости Испании. На северо-востоке Испании бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там эвакуировано не менее 1 500 местных жителей.

Пожар начался еще на прошлой неделе и был раздут сильными ветрами. За сутки пламя уничтожает примерно 8 000 гектаров. Локализовать огонь пытаются три сотни пожарных, но погода мешает спасательным службам. Местные власти уже назвали ситуацию критической. Наибольшие опасения сейчас вызывает природный парк Монкайо. Пока он не пострадал, но пламя может перекинуться на него в ближайшее время.