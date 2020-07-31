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Великобритания отменяет некоторые этапы ослабления карантина

31 июля 2020 14:52
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Новости Великобритании. Власти Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Великобритания отменяет некоторые этапы ослабления карантина-1

Уже 1 августа здесь должны были возобновить работу некоторые развлекательные заведения, в том числе казино, каток и боулинг. Однако, чтобы удержать вирус под контролем, страна вынуждена притормозить.  

Великобритания отменяет некоторые этапы ослабления карантина-4

По словам премьера Бориса Джонсона, открытие этих заведений откладывается минимум на две недели.  

Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом

С ростом числа заболевших коронавирусом столкнулись также в Ирландии, Вьетнаме, Китае и Бразилии.  

# Коронавирус # Борис Джонсон # Фотофакт

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