Великобритания отменяет некоторые этапы ослабления карантина

Новости Великобритании. Власти Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Власти Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 1 августа здесь должны были возобновить работу некоторые развлекательные заведения, в том числе казино, каток и боулинг. Однако, чтобы удержать вирус под контролем, страна вынуждена притормозить.
По словам премьера Бориса Джонсона, открытие этих заведений откладывается минимум на две недели.
Многие страны возвращают локдаун из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом
С ростом числа заболевших коронавирусом столкнулись также в Ирландии, Вьетнаме, Китае и Бразилии.