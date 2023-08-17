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В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было

17 августа 2023 08:42
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Новости Ирландии. Жители Ирландии сняли со счета деньги, которых у них не было. В результате технического сбоя в банковской системе стали разрешены переводы за пределы клиентских лимитов, а услуги онлайн-банкинга и мобильных приложений временно были недоступны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было-1

Несмотря на то, что проблему устранили в короткие сроки, большое количество клиентов все же успели воспользоваться сбоем и сняли внушительные суммы денег. После сообщений в соцсетях о происходящем у банкоматов сразу начали выстраиваться очереди. Однако и тут клиентов ждало разочарование. В банке Ирландии отметили, что любые деньги, снятые в банкоматах или переведенные во время сбоя, все равно будут списаны с их счетов.

# Банковские карты # Фотофакт

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