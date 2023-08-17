Суд над Трампом запланирован на март 2024 года

Обвинитель округа Фултон (американский штат Джорджия) Фэни Уиллис выступила с инициативой провести судебное разбирательство по вопросу о якобы имевшем место факте вмешательства в президентские выборы 2020 года с привлечением экс-президента США Дональда Трампа 4 марта 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Это случится накануне «супервторника», в который избиратели выйдут для голосования на праймериз в 14 штатах. В этот день определяется наибольшее число представителей штатов, чем в любой другой день предвыборной гонки.

Заключительное досудебное слушание планируется назначить на 20 февраля того же года. Предъявленные Трампу обвинения касаются попытки оказать давление на официальных лиц в штате Джорджия с целью добиться ревизии результатов выборов. Всего обвинения выдвигаются против 19 человек, в том числе против бывшего главы государства. Сотрудники прокуратуры обязали Трампа и других обвиняемых явиться в суд не позднее 25 августа.