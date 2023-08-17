ФСБ задержала украинца в ЛНР по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины, пишет РИА Новости.

С октября 2022 года он проводил мероприятия по сбору сведений о местах базирования военнослужащих и боевой техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, которые передавались спецслужбам иностранного государства. В связи с этим в его отношении было инициировано уголовное дело по статье «Шпионаж». Фигурант задержан, ведется следствие. Ранее ФСБ ЛНР сообщала о задержании украинских шпионов 4 июля и 29 июня.