В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли

Новости Ирана. В результате пожара в крупнейшей иранской тюрьме четверо заключенных погибли и более 60 отравились угарным газом. Некоторые были срочно госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.