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В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли

16 октября 2022 14:05
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Новости Ирана. В результате пожара в крупнейшей иранской тюрьме четверо заключенных погибли и более 60 отравились угарным газом. Некоторые были срочно госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли-1

По словам очевидцев, пожару предшествовали несколько взрывов. Как позже выяснилось, возгорание началось из-за конфликта между заключенными, который перерос в массовые беспорядки. Сейчас ситуация в столичной тюрьме взята под контроль местными правоохранителями.  

# Тюрьма # Новости Ирана # Фотофакт

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