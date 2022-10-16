В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли

Новости Ирана. В результате пожара в крупнейшей иранской тюрьме четверо заключенных погибли и более 60 отравились угарным газом. Некоторые были срочно госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, пожару предшествовали несколько взрывов. Как позже выяснилось, возгорание началось из-за конфликта между заключенными, который перерос в массовые беспорядки. Сейчас ситуация в столичной тюрьме взята под контроль местными правоохранителями.