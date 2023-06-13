В Иране рабочий день госслужащего будет начинаться в 6 утра

Новости Ирана. Иранским госслужащим придется вставать с рассветом. Правительство подписало указ, согласно которому их рабочий день будет начинаться в 6 утра, а заканчиваться – в час дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Иранским госслужащим придется вставать с рассветом. Правительство подписало указ, согласно которому их рабочий день будет начинаться в 6 утра, а заканчиваться – в час дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение вызвано стремлением сэкономить электроэнергию, рассказали власти. В жаркие месяцы люди активнее пользуются кондиционерами, что создает дополнительные расходы работодателям. Так что действовать нововведение будет недолго. Вернутся к обычному режиму жители уже в конце лета.