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В Иране рабочий день госслужащего будет начинаться в 6 утра

13 июня 2023 17:16
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Новости Ирана. Иранским госслужащим придется вставать с рассветом. Правительство подписало указ, согласно которому их рабочий день будет начинаться в 6 утра, а заканчиваться – в час дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране рабочий день госслужащего будет начинаться в 6 утра-1

Решение вызвано стремлением сэкономить электроэнергию, рассказали власти. В жаркие месяцы люди активнее пользуются кондиционерами, что создает дополнительные расходы работодателям. Так что действовать нововведение будет недолго. Вернутся к обычному режиму жители уже в конце лета.

# Международная политика # Новости Ирана # Фотофакт

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