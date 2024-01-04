В Иране объявлен день траура по погибшим в результате теракта. В Кермане, где произошли взрывы, он продлится три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия случилась накануне. Во время траурной церемонии в память о генерале Сулеймани. Известно, что детонирующие устройства были запущены дистанционно. Взрывы унесли жизни около 100 человек, более 200 получили ранения. Ранее верховный руководитель Ирана обещал жесткий ответ не только исполнителям теракта, но и организаторам.