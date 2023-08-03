В Иране из-за жары пожилым людям запретили выходить из дома

Новости Ирана. В Иране сегодняшний день объявлен нерабочим. Дополнительный выходной жители страны получили из-за беспрецедентной жары. В южных городах воздух раскалился до 50 градусов, а порой даже преодолевал и эту отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожилым людям и тем, у кого есть проблемы со здоровьем, запрещено выходить из дома. Все больницы в стране находятся в состоянии повышенной готовности. Для того чтобы помочь людям пережить аномальный зной, на улицах устанавливают распылители воды. Синоптики говорят, что в ближайшее время рассчитывать хоть на какое-то похолодание не стоит.