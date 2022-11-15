В Индонезии стартовал саммит «Большой двадцатки»

Новости Индонезии. В Индонезии начался саммит глав стран «Большой двадцатки». В течение двух дней они обсудят острые вопросы продовольственной и энергетической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо лидеров G20, в работе саммита примут участие, в частности, глава ВОЗ, президент ФИФА и генсек Организации экономического сотрудничества и развития. На церемонии открытия президент Индонезии призвал к единству и заявил, что собравшиеся лидеры не должны позволить миру впасть в новую холодную войну. Сессии саммита будут проходить в закрытом режиме.