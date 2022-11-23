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В Индонезии растёт число погибших и пропавших без вести после землетрясения

23 ноября 2022 08:11
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Новости Индонезии. Больницы пытаются справиться с наплывом пострадавших во время землетрясения в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших неуклонно растет. По последним данным, их около 268. 151 пропал без вести.  

В Индонезии растёт число погибших и пропавших без вести после землетрясения-1

Тысячи жителей потеряли свои жилища, а переполненные больницы столкнулись с нехваткой медикаментов. Для переселения пострадавших построен временный пункт помощи. В результате землетрясения 58 362 человека вынуждены покинуть свои дома, поскольку стихия разрушила более 21 тысячи домов и объектов инфраструктуры.  

# Землетрясение # Новости Индонезии # Фотофакт

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