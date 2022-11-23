В Индонезии растёт число погибших и пропавших без вести после землетрясения

Новости Индонезии. Больницы пытаются справиться с наплывом пострадавших во время землетрясения в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших неуклонно растет. По последним данным, их около 268. 151 пропал без вести.